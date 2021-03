Sindaco Tesi positivo e negativo pochi giorni dopo: il vaccino potrebbe aver espulso il Covid

Era positivo al Covid-19 nonostante avesse già ricevuto la vaccinazione ma, al secondo tampone, è risultato negativo. È successo al sindaco di Ponte Buggianese, Nicola Tesi, che ha raccontato la vicenda su facebook e sulla quale sono in corso approfondimenti medico scientifici. Dopo aver scoperto di essere positivo in maniera "del tutto inaspettata" vista la vaccinazione, si è sottoposto ad un ulteriore tampone molecolare, "per verificare se avevo contratto una variante in quanto persona che aveva già ricevuto la vaccinazione". E, nella giornata di ieri, "mi è stato comunicato il risultato del tampone dove si è cercato la variante ed è risultato negativo al coronavirus e ovviamente senza presenza di variante". Il sindaco è così diventato un "caso di specie" e la vicenda ha seguito ulteriori approfondimenti dal Dipartimento di Prevenzione. Questa sarebbe l'ipotesi plausibile, come spiega ancora il primo cittadino: "Nella giornata tra sabato e domenica sono venuto a contatto con un positivo, domenica mi sono sottoposto a tampone (il tampone mi hanno spiegato stamani che era positivo per due cicli su tre e che i rilevati erano superiori di poco alla bassa carica e pertanto il tampone dava rilevato) risultando positivo. Poi il vaccino ha espulso il virus, e quindi già nel tampone eseguito il giorno successivo mi sono subito negativizzato". Sembrerebbe quindi essere stato proprio il vaccino a cancellare la traccia del virus in pochi giorni.

"A questo punto comunque resterò in quarantena fino al prossimo 10 marzo giorno in cui mi recherò nuovamente a fare il tampone molecolare per confermare la mia negatività come prevede il protocollo sanitario e quindi ricevere la lettera di guarigione" ha precisato ancora Tesi. "I miei familiari sottoposti al solito provvedimento, si sottoporranno a tampone rapido sempre il 10 marzo come da protocollo sanitario vigente" ha concluso, ringraziando coloro che hanno mostrato vicinanza.