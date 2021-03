Targa per Idy Diene, sarà esposta in Palazzo Vecchio

Un ricordo di Idy Diene sul Ponte Vespucci a tre anni dal suo assassinio. Questo pomeriggio l’assessore alla Toponomastica e Cultura della Memoria Alessandro Martini insieme ai colleghi al Welfare ed Educazione Sara Funaro e all’Immigrazione Cosimo Guccione, al presidente del consiglio comunale Luca Milani e ad alcuni consiglieri comunali si sono recati sul Ponte Vespucci dove l’ambulante senegalese venne ucciso. Nell’occasione l’assessore Martini è intervenuto sulla questione della targa in ricordo di Idy Diene replicando anche alle polemiche dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune. “Siamo fortemente motivati a ricordare questo uomo innocente che ha pagato la violenza omicida di altri come lo siamo a ricordare tutte le vittime che ingiustamente perdono la vita per la stessa ragione. Questa targa, che non possiamo collocare sul Ponte Vespucci perché la legge prevede che per intitolare ufficialmente un luogo a una persona devono essere passati dieci anni dalla sua morte, sarà conservata in Palazzo Vecchio. La metteremo in una collocazione visibile a tutti che diventerà quindi un luogo simbolico per ricordare tutti coloro che sono stati vittima della follia omicida”.

“Come istituzioni vogliamo far memoria di queste persone innocenti che hanno perso la vita in modo così drammatico e ingiusto. Per questo l’Amministrazione sarà presente alle varie iniziative per ricordare Idy Diene, oggi siamo qui sul Ponte Vespucci e vogliamo far memoria di lui e di quanto gli è accaduto ma lo facciamo rispettando le regole” ha concluso l’assessore Martini.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa