Uisp Empoli a fianco delle donne, lezione di ginnastica in cammino gratuita per le socie

Un’iniziativa lanciata a ridosso della festa dell’8 marzo per ribadire il nostro impegno quotidiano a fianco delle donne. Il comitato Uisp Empoli Valdelsa APS ha voluto organizzare per domenica 7 marzo una lezione straordinaria di ginnastica in cammino gratuita e aperta a tutte le socie. Un modo per festeggiare insieme e in piena sicurezza la festa della donna, ma soprattutto per sottolineare la centralità della questione della parità di genere e del rispetto dei diritti anche al di fuori delle ricorrenze.

L’appuntamento è per domenica mattina alle ore 10 presso la “Panchina Rossa” nei giardini di viale Togliatti a Sovigliana, Vinci. La partecipazione è aperta a tutte le socie Uisp che vogliano trascorrere una mattinata di benessere insieme. La lezione “in movimento” di caraibico slim fast si svolgerà lungo viale Togliatti, sotto la guida del nostro istruttore Bruno Marconcini, nel pieno rispetto della normativa anticontagio.

«In una fase così difficile e complessa in cui il tema della disparità di genere emerge con ancora più forza - commenta la presidente Uisp Empoli Valdelsa APS, Arianna Poggi - e di fronte alla crescita di episodi di violenza contro le donne vogliamo affermare il ruolo fondamentale dello sport come elemento di inclusione ed emancipazione e di contrasto alle discriminazioni. L’iniziativa che abbiamo organizzato per domenica mattina è solo un modo per ribadire il nostro impegno sul fronte della parità e dei diritti, che è quotidiano e non è legato ad una semplice giornata di festa».

Le socie Uisp che vogliono partecipare possono presentarsi direttamente sul posto all’orario di ritrovo e prendere parte alla lezione. A tutte si raccomanda di indossare un indumento di colore giallo.

Fonte: UISP Empoli Valdelsa