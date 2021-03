Variante centro storico, Razzanelli (Fi): "Mancano le autorizzazioni. I lavori non possono partire"

Il Capogruppo di Forza Italia in Consiglio comunale Mario Razzanelli ha fatto una richiesta di accesso agli atti sul Progetto definitivo revisionato della Variante al Centro Storico - Lotto 2 in quanto: “mancano ancora le autorizzazioni per poter costruire la tramvia. Il sindaco ha parlato di avvio dei lavori ma questi non possono nemmeno partire in quanto mancano i permessi di costruzione. Non è chiaro ancora nemmeno come verrà cantierizzata l’opera. Manca tutto un percorso – aggiunge il capogruppo di Forza Italia Mario Razzanelli – che vogliamo venga fatto conoscere ai cittadini. Ritengo che siano altre le opere da realizzare, a partire dal nuovo aeroporto di Peretola”. (s.spa.)

Questa la richiesta di accesso agli atti depositata.

OGGETTO: Richiesta di atti ai sensi dell'art. 39, Reg. Comunale di Firenze. Progetto di modifica al "Progetto definitivo revisionato della Variante al Centro Storico - Lotto 2", nota prot. n. 288307/2020. Nota della Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Toscana Prot. n. 170441 del 21/05/2019. Atti e documenti della Conferenza di Servizi convocata per l'approvazione del Progetto.

Spett.le Ufficio,

il sottoscritto Dott. Mario Razzanelli, (c.f. RZZMRA44P15D612A), nato in Firenze (FI) il 15/09/44 e ivi residente in via Jacopo Nardi 2 – c.a.p. 50126, in qualità di Consigliere Comunale di Firenze ed ai sensi e per gli effetti dell'art. 39 del Regolamento del Consiglio Comunale di Firenze, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 60/2015 e ss. mm. ii., che cita "La consigliera o il consigliere nell’esercizio del mandato esercita il diritto di accesso ai documenti e agli atti del Comune con richiesta anche informale rivolta direttamente alla o al responsabile dell’ufficio che detiene il documento originale. La o il responsabile dell’ufficio garantisce l’accesso con la massima sollecitudine e su richiesta della consigliera o del consigliere fornisce copia degli atti privilegiando la riproduzione elettronica".

Richiede all’intestato Ufficio, nella forma della visione ed estrazione di copia, la documentazione amministrativa afferente l’approvazione della revisione del Progetto Definitivo Revisionato della VACS - Lotto 2 in particolare, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo:

La Nota alla Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio della Toscana Prot. n. 170441 del 21/05/2019;

L’offerta tecnico/economica inviata da parte di Tram di Firenze S.p.a. con nota prot. Comune n. 98693 del 08/04/2020;

Il progetto definitivo trasmesso dalla società Tram Firenze S.p.a. in data 30/10/2020 prot. Comune n. 288307/2020;

Le Note relative agli incontri svoltisi tra rappresentanti del Comune, di Publiacqua S.p.a. e di Tram Firenze S.p.a. cui viene fatto riferimento nella Valutazione di congruità all'offerta tecnico/economica inviata da parte di Tram di Firenze S.p.a. (pp. 2-6);

Gli atti dell’eventuale Conferenza di Servizi convocata per l’approvazione del summenzionato progetto.

Firenze, 04 marzo 2021

In fede.

Mario Razzanellli

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa