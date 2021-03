Sopralluogo del sindaco Mugnaini alla piscina di Molino del Ponte

Venerdì 5 marzo il Sindaco di Montespertoli Alessio Mugnaini ha fatto un sopralluogo alla piscina comunale di Molino del Ponte (Baccaiano) insieme al vicesindaco Marco Pierini e all'Assessore allo Sport Paolo Vignozzi.

Sono partiti i lavori di manutenzione della piscina che prevedono al momento il rifacimento della canalizzazione e proseguiranno nelle prossime settimane con una serie di interventi manutentivi degli spazi esterni e interni all'immobile.

L'impegno dell'Amministrazione è riaprire gli impianti per la stagione estiva 2021, compatibilmente con l'evolversi della situazione epidemiologica e delle relative misure di contenimento.

"Quest'anno è indispensabile riaprire la piscina comunale dopo lo stop dovuto ai rischi covid dello scorso anno. La piscina è un servizio importante che consente alle famiglie della zona di trascorrere giornate di divertimento e relax e lo scorso anno ne abbiamo sentita la mancanza. Abbiamo stanziato più risorse per la gestione e per la manutenzione in modo da essere pronti se le norme anticontagio consentiranno l'apertura da giugno." dichiara il Sindaco Alessio Mugnaini

Fonte: Comune di Montespertoli