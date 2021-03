Nel pomeriggio di oggi, domenica 7 marzo, intorno alle 16:15, i vigili del fuoco di Cascina sono intervenuti sulla SP 14, per recuperare un cane caduto in un dirupo. Il fatto è avvenuto a Miemo (Montecatini Val di Cecina). Con l'ausilio dell’autoscala l'animale, il cui nome è Kira, è stato recuperato ed è apparso in buone condizioni.