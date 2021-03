8 marzo, scarpe rosse e mimose in piazza a Panzano in Chianti

Un piccolo segno che oggi abbiamo voluto portare nella piazza a Panzano per condividere, nonostante la pandemia, con tutta la nostra comunità.

Le scarpe appese sono un simbolo-memoria delle tante vittime di femminicidio, fenomeno che, purtroppo, continua a non lasciare fiato ogni giorno a tante, troppe donne di ogni età. Un simbolo, quindi, con cui abbiamo sentito il bisogno di ricordare, in occasione della "Giornata internazionale della donna", che ci sono ancora importanti battaglie da vincere.

Ci sarebbe piaciuto incontrarci tutti insieme, come ogni anno, alla Casa del Popolo di Greve, purtroppo il persistere della situazione di emergenza sanitaria non lo ha permesso. Ma non viene meno, per noi, l'importanza di una data che deve essere festeggiata ogni giorno assicurando alle donne, e ad ogni essere umano, la libertà, il rispetto e la solidarietà. 8 marzo, ci sono ancora battaglie da vincere.

Associazione Tiravento