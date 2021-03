Al Franchi gli ottavi di finale di Champions League femminile Fiorentina-Manchester City

Giovedì 11 marzo lo stadio Franchi ospiterà la partita valevole per gli ottavi di finale della Champion League femminile Fiorentina contro il Manchester City. L’incontro inizierà alle 14 e si svolgerà a porte chiuse. Per quanto riguarda i provvedimenti di circolazione, è prevista l’istituzione di divieti di transito e di sosta in viale Fanti (tra viale dei Mille e viale Nervi) a partire dalle 8 di giovedì e fino a cessate esigenze.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa