AstraZeneca over 65, il via libera dal Ministero

AstraZeneca over 65, nuove regole

Si amplia ancora la platea dei vaccini AstraZeneca. Dopo l'allungamento oltre i 55 anni per la classe di età che arriva fino ai 65, il Ministero della Salute concede dopo appurati controlli che quel tipo di vaccino possa essere somministrato anche agli over 65. Sono esclusi però i soggetti "estremamente vulnerabili" per particolari patologie-

Come spiega la circolare "la somministrazione del vaccino di AstraZeneca è in grado d'indurre significativa protezione sia dallo sviluppo di patologia indotta da SARS-CoV-2, sia dalle forme gravi o addirittura fatali di COVID-19".

Le considerazioni che hanno portato all'accettazione di AstraZeneca over 65 arriva anche sulla "prospettiva di sanità pubblica connotata da limitata disponibilità di dosi vaccinali e alla luce della necessità di conferire protezione a fasce di soggetti più esposti al rischio di sviluppare patologia grave o addirittura forme fatali di COVID-19".

Subito è giunto il commento del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. "Con la prossima fornitura potremo rimodulare il piano vaccinale accelerando i tempi per rendere presto la Toscana sicura", afferma in un post su Facebook.

Chi sarà vaccinato

Secondo quanto riporta il quotidiano La Repubblica, si cambierebbe metodo andando al di là delle categorie lavorative. La fascia 70-80 anni di età potrebbero subito essere vaccinate, tramite prenotazione. Si pensa anche di potenziare l'orario, spiega ancora il giornale, con aperture dalle 6 di mattina fino alla mezzanotte nei grandi centri dedicati al vaccino e con il sostegno degli specializzandi di medicina.