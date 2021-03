Consiglio regionale, all'ordine del giorno i bilanci di Artea e del parco di Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli

Il Consiglio regionale della Toscana torna riunirsi domani, martedì 9 marzo, in seduta pomeridiana con inizio alle 15, e mercoledì 10 marzo in seduta antimeridiana con inizio alle 9.30.

La seduta è convocata in modalità mista, telematica con collegamento da remoto e in presenza. Parteciperanno in presenza, esclusivamente, il presidente e i due vicepresidenti del Consiglio, i presidenti delle Commissioni e i presidenti dei gruppi consiliari.

All’ordine del giorno ci sono la proposta di delibera d’iniziativa dell’Up sulla terza variazione al Bilancio di previsione del Consiglio per il triennio 2021-2023 e quella per l’approvazione dello statuto della Fondazione per la formazione politica e istituzionale “Alessia Ballini”; il bilancio preventivo 2021 di Artea; una proposta di risoluzione per l’ampliamento dei servizi psicologici all’interno del Servizio sanitario regionale; il bilancio preventivo 2020-2022 dell’Ente parco Migliarino, San Rossore e Massaciuccoli; una proposta di risoluzione per la promozione della lettura nelle scuole e in merito alla possibilità di consentire le uscite didattiche per l’accesso ai musei del proprio territorio; numerose interrogazioni e mozioni.

Restano invariate le modalità per seguire i lavori dell’Assemblea legislativa: sul sito web istituzionale <http://www.consiglio.regione.toscana.it/>, sulla pagina facebook <https://www.facebook.com/CRToscana> e sul canale youtube <https://www.youtube.com/channel/UCnjSQbEDDhs0ThfO1bZJ78w>.

Fonte: Regione Toscana