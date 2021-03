Firenze, evento conclusivo nella scuole sul tema della contraffazione

Mercoledì10 marzo 2021 dalle ore 10:00 alle ore 12:00si terrà l’evento conclusivo didue percorsi formativi promossi per l’a.s. 2019-2020 dal Comitato lotta alla contraffazione della Camera di Commercio di Firenze, del quale fa parte anche ADM.La manifestazione si svolgerà a distanza con collegamento con le scuole su piattaforma Stream Yard e diretta Youtube al seguente link: https://youtu.be/aL0iRM1LDUw

I bambini della scuola primaria sono stati coinvolti nel progetto attraverso un gioco inedito creato dal Comitato per farli avvicinare al difficile tema della contraffazione in modo ludico e divertente. Per le scuole superiori della Provincia di Firenze, invece, sono stati realizzati dei cicli di incontri formativi, ai quali sono intervenuti in qualità di relatori alcuni funzionari ADM della Direzione Territoriale Toscana, Sardegna e Umbria

Grazie a queste iniziative il Comitato lotta alla contraffazione intende sollecitare l’attenzione dei consumatori più giovani verso i rischi potenziali dei prodotti contraffatti,informandoli sui danni economici e sociali connessi al fenomeno, nonché sulle possibili conseguenze per la salute.Il programma dell’evento del 10 marzo, che sarà presentato da Lorenzo Baglioni,prevede una prima parte dedicata alla scuola primaria con le attività connesse al gioco “Scaccia il Falso”, una seconda parte con un vero e proprio contest dove vengono mandati in onda i 14 video realizzati dalle scuole superiori sul tema della contraffazione e un finale con la proclamazione dei vincitori.