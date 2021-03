Iniziano le “Lezioni d’Europa 2021” dell'Università di Siena

Inizierà domani, 9 marzo, il nuovo ciclo di “Lezioni d’Europa”, la serie di incontri a carattere divulgativo sui temi portanti dell’Unione europea, delle sue istituzioni e delle sue politiche.

L’iniziativa è organizzata dal Centro Europe Direct dell'Università di Siena in collaborazione con il Centro Europe Direct Roma Innovazione operativo presso Formez PA, il Centro Europe Direct di Trapani, l'Università per Stranieri di Siena e l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario della Toscana.

Le lezioni, che si svolgeranno in modalità online visto il persistere dell’emergenza sanitaria, sono gratuite e aperte a tutti i cittadini e saranno utili anche alla formazione del personale dei due Atenei e dell’Azienda regionale per il diritto allo studio.

Nell'ampio programma di eventi, organizzati tra marzo e giugno, molti saranno gli argomenti trattati, con focus specifici su questioni d’attualità dell’Unione come la pace e la difesa in Europa, la transizione ecologica ma anche tematiche relative agli scenari di attuazione del Recovery Fund (Next Generation EU).

L'integrazione europea sarà al centro dell'incontro di domani, con inizio alle ore 10, tenuto dal professor Daniele Pasquinucci dell’Università di Siena, dal titolo “Dalla Comunità all’Unione. La storia dell’integrazione europea”.

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile al seguente link https://www.europedirect.unisi.it/lezioni-deuropa-2021/.

Per registrarsi: http://eventipa.formez.it/node/15041 e http://eventipa.formez.it/node/8236.

Per informazioni: europedirect@formez.it.

Fonte: Università di Siena