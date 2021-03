Ospedale di Prato: "quadro preoccupante per malati e contagi"

Si è riunito oggi il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza presso la prefettura di Prato. Nella riunione la direttrice dell'ospedale Santo Stefano Daniela Matarrese ha descritto "un quadro preoccupante sulla situazione dei contagi e dei malati, tenuto conto della recrudescenza del rischio epidemiologico legato in particolare alle varianti del virus".Il monitoraggio proseguirà con un nuovo incontro nei prossimi giorni in prefettura.

In relazione ai controlli la prefetta Adriana Cogode ha "predisposto un massiccio intervento delle risorse disponibili: nell'ultima settimana nella provincia di Prato sono stati effettuati 2414 controlli a persone e 900 ad attività".