Palagi e Bundu (SPC): "Riccardo Magherini merita più rispetto"

Il vicesindaco di Firenze Alessia Bettini, ha risposto in Consiglio comunale ad un question time posto da Fabio Giorgetti (Pd) in riferimento alla richiesta del padre di Riccardo, Guido Magherini di riposizionare fuori dalla chiesa del Cestello un tabernacolo dedicato alla memoria dell'ex calciatore morto nella notte tra il 2 e il 3 marzo 2014 durante un controllo da parte dei carabinieri. Il vicesindaco ha affermato "cercheremo di trovare le modalità più giuste e corrette, in un percorso condiviso con la famiglia e con i consiglieri comunali e di quartiere. Mi prendo l'impegno e farò il massimo, nel quadro di riferimento normativo: sono convinta che troveremo una soluzione". Inoltre Bettini ha precisato che "qualsiasi intervento che tende a ricordare pubblicamente persone scomparse è assoggettato a precisa normativa, che prevede il rispetto dei 10 anni dalla data della scomparsa. Eventuali deroghe sono rilasciate dalla prefettura in casi eccezionali".

Dmitrij Palagi e Antonella Bundu - Sinistra Progetto Comune, replicano: "A che serve la politica se nelle istituzioni non ci si assume alcuna responsabilità? Vale per troppe vicende legate a quanto accade sui nostri territori.

Riccardo Magherini attende ancora giustizia. La sua storia è una delle pagine più vergognose del nostro Paese e della nostra Città. Dovrebbe vederci tutte e tutti impegnati dalla parte giusta della vicenda. Invece la famiglia riceve solo parole di cortesia e generiche dichiarazioni di impegni.

Oggi abbiamo ascoltato la risposta al question time del Consigliere Giorgetti del Partito Democratico e siamo rimasti stupiti di quanto dichiarato dalla Vicesindaca. Conosciamo fin troppo bene la regola dei dieci anni dalla morte, si tratta di una legge del 1923 decisamente da rivedere, che viene applicata in modo restrittivo anche a targhe o installazioni alla memoria (che sono cose ben diverse da azioni di toponomastica che danno nome a via o piazze).

Lo avevamo promesso: se non avessimo avuto garanzie da parte di Sindaco e Giunta avremmo proposto un impegno diretto al Consiglio comunale. Lo faremo nelle prossime ore".