Salvataggio in Arno. I tre atleti della Canottieri Comunali Firenze ospiti in Consiglio comunale

Nel Consiglio comunale è stato annunciato un riconoscimento alla ASD Canottieri Comunali Firenze per il salvataggio di sabato scorso in Arno operato da tre atleti: Domenico Sepe, Andrea Genna e Fabrizio Massai. “Il Consiglio comunale di Firenze – ha detto il presidente Luca Milani – ringrazia il gesto di altruismo, per altro l’ultimo di una lunga serie. Ai tre soci atleti verrà donata una pergamena di ringraziamento con la seguente motivazione: “Per il bellissimo gesto, di vitale importanza e di solidarietà, compiuto con prontezza e professionalità che ha consentito di salvare la vita al nostro concittadino caduto in Arno”.

Tutta la ASD Canottieri comunali Firenze, che opera dal 1934 sulle rive dell'Arno, attraverso il Presidente Maurizio Severino sarà stata premiata con una pergamena di ringraziamento con la seguente motivazione: “Per l’impegno assiduo e costante nella promozione dello sport, la tutela e la salvaguardia del nostro fiume Arno”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa