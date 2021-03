Vandali devastano una scuola ad Agliana, a casa bimbi 'fragili'

La notte tra il 7 e l'8 marzo ignoti sono entrati all'interno della scuola primaria 'Rodari' di Agliana. I vandali hanno portato via una decina di computer e svuotato gli estintori e rotto le macchinette per la distribuzione di bevande e alimenti.

La scoperta è stata fatta stamani da una collaboratrice scolastica, poco prima che arrivassero in classe alcuni bambini 'fragili', che sarebbero tornati a scuola in presenza, nonostante la zona rossa, ma che sono stati mandati a casa.

"Un attacco vile e ingiusto - ha commentato su Fb il sindaco Luca Benesperi -. Ma se stanotte si è manifestata l'Agliana peggiore, oggi ho visto quella più bella: dirigenti, insegnanti e personale tutto impegnato nel ripristino della scuola".

"Armadietti spaccati, macchinette distrutte a martellate, computer e tablet rubati, porte e finestre forzate, zaini e materiale sportivo sparpagliato, tutti gli estintori scaricati per terra e sui muri.

Mi sono subito recato sul posto e il quadro è subito desolante, una ferita che va ad aggiungersi al grande sacrificio che già stiamo chiedendo ai nostri bambini, specialmente quelli più fragile che oggi dovevano iniziare la didattica in presenza.

Da questa tenacia occorre ripartire e come Amministrazione daremo tutto il sostegno possibile, nella speranza che tramite il circuito di video sorveglianza le forze dell'ordine possano risalire agli autori di questo gesto infame".