Al via un corso di formazione gratuito per lavorare nel settore biomedicale

Prenderà il via ad aprile il corso di formazione interamente gratuito per diventare “Tecnico della manutenzione e riparazione di apparecchi e dispositivi diagnostici e del collaudo sugli interventi di manutenzione/riparazione”.

Il percorso formativo fa parte del progetto strategico B.E.T. - Biomedical Equipment Technician - ed è organizzato e promosso da Regione Toscana, dall’agenzia formativa Fondazione Campus studi del Mediterraneo, capofila di ATS con Agenzia Formativa Per-Corso srl, Istituto superiore di Istruzione di Barga, I.S.I. Garfagnana, Kedrion S.p.A. e Università di Pisa.

Si tratta di progetto formativo innovativo e focalizzato sulle reali esigenze delle imprese del settore: il corso mira infatti a formare figure professionali altamente qualificate come i tecnici biomedicali, in grado di rispondere alle istanze di specializzazione provenienti dal tessuto produttivo locale e spendibili all’interno di un sistema integrato di certificazione valido a livello nazionale ed europeo.

Il corso si svolgerà da aprile 2021 a febbraio 2022 per un totale di 800 ore (560 ore di aula/laboratorio e 240 ore di stage aziendale) e si rivolge a 20 giovani e adulti, non occupati o occupati, in possesso di uno dei seguenti requisiti: diploma di istruzione secondaria superiore o diploma professionale tecnico, ammissione al quinto anno dei percorsi liceali, o ancora, per coloro che non sono in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore, accreditamento delle competenze acquisite in precedenti percorsi di istruzione, formazione e

lavoro successivi all’assolvimento dell’obbligo di istruzione.

Per partecipare è necessario presentare domanda di ammissione entro e non oltre mercoledì 31 marzo 2021. Qualora le domande pervenute fossero superiori ai posti disponibili si procederà alla selezione dei candidati attraverso analisi del curriculum e colloquio motivazionale, test con domande a risposta multipla su competenze informatiche e conoscenze di lingua inglese e test di ingresso al profilo professionale.

Il corso è interamente gratuito per i partecipanti in quanto finanziato con le risorse del POR FSE TOSCANA 2014-2020 e rientra nell’ambito di Giovanisì (www.giovanisi.it), il progetto della Regione Toscana per l’autonomia dei giovani.

Per maggiori informazioni e scaricare la domanda di ammissione consultare i siti www.fondazionecampus.it e www.per-corso.it . Per ulteriori richieste o per fissare un appuntamento informativo contattare la Fondazione Campus telefonando al numero 0583 333420 o inviando una mail all’indirizzo matilde.pellegrineschi@fondazionecampus.it oppure contattare Per-Corso Agenzia Formativa al numero 0583 333305 o alla mail segreteria@per-corso.it .

Fonte: Ufficio Stampa