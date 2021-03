Architettura, da Fucecchio all'Africa: protagonista Francesco Sani

Il 16 Marzo prossimo l'Architetto fucecchiese Francesco Sani, titolare dello studio di Architettura e Design SANI+partners, parteciperà come ospite principale all'evento organizzato da Afro Bu Foundation sullo sviluppo sostenibile in Africa. All'ultimo piano del Tirupati Mall di Kampala (Uganda), nei quasi 1.000 metri quadri del nuovo hub di Media Challenge Initiative progettato proprio dallo studio SANI+partners, si terrà un incontro per approfondire il tema della sostenibilità ambientale e di come l'architettura sia uno strumento importantissimo per cambiare la vita delle future generazioni Africane.

“Non si può parlare di sostenibilità ambientale se non si parla di sostenibilità sociale. Non dobbiamo pensare all'Africa come l'ultimo continente da conquistare ed inondare dei nostri prodotti e tecnologie, che spesso sono sostenibili solo per noi, senza dare a tutta la popolazione una possibilità di sviluppo. Non dobbiamo permettere che l'Africa cresca commettendo i nostri stessi errori, quegli errori che non abbiamo voluto che non fossero commessi in Asia”.

Queste saranno le parole con cui l'Architetto Francesco Sani aprirà il suo intervento. “Siamo approdati in Africa alla fine del 2019 e poter partecipare ad un evento del genere proprio all'interno del nostro primo progetto realizzato sul territorio ci riempie di grande soddisfazione” dice l'Architetto Francesco Sani.

“Abbiamo progettato uffici, spazi per eventi e per la formazione” continua Sani “e lo abbiamo fatto portando la nostra creatività e la nostra esperienza per realizzare un luogo che potesse diventare volano di tante iniziative di sviluppo sia a livello locale che internazionale”.