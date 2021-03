Colonnine elettriche, a Firenze sono 410 punti di ricarica

I punti di ricarica per i veicoli elettrici in città sono 410. È quanto precisano gli uffici della Mobilità a seguito delle dichiarazioni dei consiglieri di Sinistra Progetto Comune.

In particolare cui tratta di 173 colonnine da due prese realizzate all’interno del progetto Por Creo, 20 colonnine sempre da due prese (installate nell’ambito del Progetto Replicate) a cui si aggiungono 8 postazioni fast recharge da 3 prese.

“La norma richiamata dai consiglieri chiede, ove possibile, di avere una presa per ricarica ogni mille abitanti, quindi 365. Firenze è uno dei pochi comuni in Italia a superare il valore obiettivo previsto dalla stessa normativa” concludono gli uffici della Mobilità.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa