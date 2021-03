Coronavirus, Palaia annulla lo Sbaracco

In accordo col Centro Commerciale di Palaia e alla luce del rapido peggioramento del quadro epidemiologico nella zona, è stata annullata l’iniziativa Sbaracco 2021, inizialmente programmata per Sabato 13 Marzo. L’Amministrazione Comunale ringrazia per la consueta e preziosa collaborazione tutti i negozianti e invita i cittadini del comune a continuare a sostenere con i propri acquisti i negozi di paese. “Ringraziamo i gestori delle attività del territorio che come sempre continuano a dimostrare con il loro lavoro quanto sia fondamentale la presenza di presidi commerciali e sociali all’interno delle nostre comunità”, così il sindaco di Palaia Marco Gherardini

Fonte: Comune di Palaia