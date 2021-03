Etrusca basket, Matteo Neri raggiunge le 100 presenze in maglia biancorossa

Con la gara giocata sul campo di Cecina domenica scorsa, Matteo Neri ha raggiunto l'importante traguardo delle 100 presenze in maglia biancorossa, diventando così, nonostante la giovanissima età, uno dei veterani della squadra di coach Barsotti e un'importante colonna per tutta l'Etrusca. Ironia della sorte, proprio nella gara in cui ha raggiunto le 100 presenze in maglia biancorossa è riuscito a siglare il centesimo punto, nella bella vittoria sul campo di Cecina. Il presidente della società Alberto Parrini ha premiato Matteo per il raggiungimento di questo importante traguardo, segno di grande attaccamento alla maglia, professionalità e abnegazione, le caratteristiche perfette per un giocatore Etrusca, con l'augurio di continuare a giocare e vincere insieme ancora tante partite. 100 volte grazie Blacks!!!

Fonte: Etrusca Basket