Innovazione urbana a Lucca, 922mila euro per nuovi interventi nel quartiere Sant'Anna

Dopo il via libera del Collegio di vigilanza è arrivata anche l’approvazione da parte della Giunta regionale toscana, dello schema di atto integrativo dell’Accordo di programma per il potenziamento del Progetto di Innovazione Urbana “PIU LUCCA”, con ulteriori interventi finalizzati a riqualificare il quartiere Sant’Anna. Tutto è dunque pronto per la firma che sancirà il potenziamento dell’Accordo di programma tra Regione Toscana e Comune di Lucca e porterà alla città nuovi vantaggi: la riqualificazione dell'area verde di via Amendola (intervento dal valore di € 382.000), la realizzazione di una pista ciclopedonale tra via Ferraris e via Matteotti (€ 200.000) e quella di percorsi ciclabili e pedonali tra via Togliatti e viale Luporini (€ 340.000). Il valore complessivo degli interventi è di 922.000 euro, derivanti in parte da economie di spesa, in parte dalla ‘riserva di efficacia dell’Asse Urbano’, una premialità riservata alle amministrazioni che riescono a rispettare i tempi previsti per gli step intermedi di realizzazione dei progetti.

L’integrazione del PIU di Lucca è stata proposta alla Giunta dall’assessore regionale al governo del territorio Stefano Baccelli, che spiega: “La Regione Toscana crede profondamente nella riqualificazione urbana, cioè nel recupero del patrimonio edilizio ed architettonico esistente, unico modo per evitare consumo di nuovo suolo. Con questo scopo lavoriamo per innovare e recuperare le aree già urbanizzate, contrastando il degrado, anche nelle periferie”.

“Quello sul quartiere Sant’Anna – aggiunge l’assessore – è un progetto di riqualificazione di ottima qualità, con tempi di realizzazione dei lavori adeguati e cura nella loro esecuzione. I nuovi interventi,grazie anche al metodo di coprogettazione tipico dei Piu della Regione Toscana, che prevede meccanismi di partecipazione, periodico confronto e monitoraggio ed ha permesso il rispetto dei target intermedi previsti dall'Europa”.

Gli interventi aggiuntivi previsti dall’integrazione all’Accordo di programma si sommano a quanto già realizzato (o in via di realizzazione) a Lucca a seguito di un finanziamento di 8.355.000 euro (contributo POR FESR 6.450.450 euro) del progetto originale. Grazie alle risorse europee relative al PIU ed ai cofinanziamenti regionali e statali sono stati già riqualificati gli impianti sportivi di via Matteotti, piazzale Sforza ed inoltre è stata razionalizzata la viabilità lungo piazzale Boccherini e via Puccini, mentre sono in corso altri interventi alla ex sede della Circoscrizione .

