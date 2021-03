Matilde Carboncini da Empoli nuova campionessa indoor nel penthatlon

Matilde Carboncini della Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti è campionessa italiana indoor nel pentathlon della categoria Allieve.

Un risultato arrivato dopo una stagione complicata e che quindi assume un valore ancora più importante per la giovane atleta allenata da Simone Garbetti, che continua a collezionare successi in tutte le categorie.

Le gare si sono svolte domenica 7 marzo a Padova. Matilde Carboncini da Empoli ha conquistato 3477 punti, staccando la seconda classificata di oltre 70 punti. In due discipline ha ottenuto il primo posto: i 60hs con 8.84 e il salto in lungo con 5.56. Buoni i piazzamenti anche negli 800, il salto in alto e il lancio del peso.

Fonte: Toscana Atletica Empoli