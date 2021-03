Pistoia, avviata un’indagine esplorativa sull’utilizzo delle biomasse

Al fine di ottimizzare gli interventi per il contenimento dei consumi energetici e indirizzare gli utilizzi di sistemi di riscaldamento verso forme meno inquinanti, la Regione Toscana ha avviato un’indagine esplorativa sull’utilizzo di biomassa (legna, pellet e simili) come forma di riscaldamento e cottura di cibi in ambito residenziale.

Con questa rilevazione si intendono acquisire prime informazioni sugli stili di vita dei cittadini toscani, sui consumi di legna e biomasse legnose, sulle fonti di approvvigionamento, sulle modalità di utilizzo degli apparecchi a uso domestico (frequenza, modalità di accensione, accatastamento e aspetti manutentivi) e sulla propensione all'acquisto di strumenti a maggiore efficienza e minore impatto ambientale a fronte della disponibilità di incentivi alla sostituzione di quelli più obsoleti. Contribuirà, dunque, ad acquisire elementi utili per migliorare le politiche regionali in materia di efficientamento energetico e miglioramento ambientale.

L’indagine esplorativa si concluderà a fine marzo. È disponibile all’indirizzo web: https://www.regione.toscana.it/-/indagine-esplorativa-utilizzo-legna-pellet

Il questionario è anonimo; non vengono quindi rilevati dati personali ne’ altre informazioni che possano consentire l'identificazione di chi risponde.

Fonte: Comune di Pistoia - Ufficio Stampa