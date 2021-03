Ponsacco ringrazia la comunità per la gestione dell'emergenza Covid: manifesti in città

E’ una gratitudine che si può vedere quella espressa dall’amministrazione di Ponsacco verso le associazioni del territorio e tutti coloro che hanno contribuito nella gestione dell’emergenza Covid-19. Sopra un arcobaleno che colora una Ponsacco vista dall'alto si staglia un 'Grazie', scritto in grande e in rosso perché si legga bene. È la stampa degli oltre 30 manifesti appesi sparsi per la città, per omaggiare tutti i cittadini e chiunque si sia rimboccato le maniche durante l'emergenza sanitaria. Ad un anno preciso dal lockdown, annunciato la sera del 9 marzo 2020, questa mattina il sindaco Francesca Brogi e il vicesindaco Massimiliano Bagnoli hanno inaugurato i manifesti, mostrando i primi due in Corso Matteotti. Presenti anche i rappresentanti delle associazioni di volontariato, riportate sugli stessi manifesti.

"Un ringraziamento dovuto e sincero alla nostra comunità, a tutti i volontari, istituzioni e soggetti che hanno aiutato la nostra amministrazione nella gestione della pandemia, nell'aiuto alla popolazione" ha detto il sindaco Brogi. I cittadini di Ponsacco "hanno avuto la possibilità di essere assistiti attraverso numerosi servizi, come la distribuzione di mascherine, farmaci e spesa a domicilio. Ad ogni chiamata che ci è arrivata noi abbiamo risposto, grazie ad una comunità che si è data da fare".

La Toscana si trova al momento in zona arancione e ad un anno dal lockdown, ognuno deve continuare a fare la sua parte, come ha continuato il primo cittadino Brogi. "Abbiamo cercato di fare la nostra parte stanziando risorse aggiuntive a quelle del Governo" come l'abbattimento della Tari per i primi mesi di chiusura e un fondo da 100mila euro per le attività commerciali. "Abbiamo erogato oltre 500 buoni spesa alimentari, ideato servizi ad hoc come quello dell'assistenza psicologica. Continueremo a fare la nostra parte per non far sentire nessuno solo, ma c'è bisogno che ognuno di noi continui a fare la propria parte attivamente come fatto fino ad oggi, rispettando tutte le regole di sicurezza per fronteggiare questa terza ondata, e far sì che il virus venga sconfitto anche attraverso il piano delle vaccinazioni".

Ormai un anno fa "la vita quotidiana dei cittadini è cambiata radicalmente e la gestione dell’emergenza non è stata facile. Ponsacco però è una comunità operosa che non si arrende e guarda avanti. Ma è anche una comunità solidale che non lascia indietro nessuno. Le oltre 30 associazioni ed imprese che abbiamo omaggiato stanno a dimostrare tutto questo, sono la prova di quanto sia unita la nostra comunità" hanno concluso il sindaco Brogi e il vicesindaco Bagnoli.

Istituzioni, associazioni ed imprese sui 33 manifesti

Margherita Cecchin