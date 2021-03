Sorpresi a rubare profumi, sono stati arrestati. Il fatto è avvenuto a San Miniato, un 38enne e un 24enne sono finiti in manette. I carabinieri sono intervenuti in una profumeria sanminiatese, dove i due hanno provato a prendere tre profumi per un valore complessivo di trecento euro. I carabinieri sono riusciti a intercettare l’auto con la quale i due si sono allontanati e dove è stata trovata la refurtiva, restituita ai legittimi proprietari.