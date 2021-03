Centinaia di foto e video pedopornografici: arrestato 42enne

In questo periodo di emergenza epidemiologica, caratterizzato da un aumento esponenziale dei crimini informatici legati anche alla pedopomografia online, gli investigatori del Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni di Firenze e Pistoia, hanno arrestato un uomo di 42 anni di Pistoia, per detenzione di ingente quantità di materiale pornografico realizzato utilizzando minori di 18 anni.



L’attività di polizia giudiziaria è originata da un’attività di monitoraggio della rete internet che ha portato alla individuazione di un utente che sul proprio account deteneva diverse immagini e video di natura pedopornografìca.

L’uomo è stato sottoposto a perquisizione, anche informatica, con rinvenimento sia dell’utenza telefonica e dello smartphone utilizzati per la connessioni al profilo numerose immagini e video di natura pedopornografìca, per la precisione 155 immagini e 318 video, solo su una parte dei dispositivi sequestrati. Inoltre alP interno del PC veniva rinvenuto un programma di file sharing al cui interno, nel campo "ricerca”, sono state rinvenute parole chiave finalizzate alla ricerca di materiale pedopornografìco.

L’uomo pertanto veniva tratto in arresto in flagranza di reato per possesso d’ingente quantità dì materiale e tradotto presso la casa circondariale di Prato, su disposizione del PM di turno d’urgenza presso la Procura della Repubblica dì Pistoia.