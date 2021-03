Coronavirus, screening a tappeto in tutte le scuole: approvata mozione Lega

Il consiglio regionale della Toscana ha approvato all’unanimità una mozione presentata dalla Lega che impegna la Regione Toscana a potenziare lo screening a campione negli istituti scolastici (progetto ‘scuole sicure’) trasformandolo in screening a tappeto, ovvero sull’intera popolazione scolastica regionale, di ogni ordine e grado.

La mozione che vede prima firmataria la consigliera regionale leghista Elisa Tozzi, valorizza e potenzia un progetto attuato a Bagno a Ripoli (FI) dove, lo scorso gennaio, è stato effettuato lo screening dell’intera popolazione scolastica – 2.600 studenti oltre a docenti e personale tecnico amministrativo - nelle scuole elementari e medie (gli istituti comprensivi “Antonino Caponnetto” e “Teresa Mattei” e la scuola Santa Maria dell’Antella).

“Lo screening massivo e non semplicemente a campione, fulcro di quel potenziamento della fase di prevenzione su cui insisto da tempo, ci permetterà di fornire un utile quadro ‘in tempo reale’ della diffusione del virus tra la popolazione studentesca – dichiara Elisa Tozzi -. Inoltre con i test rapidi si potenzierà il tracciamento, rendendo le scuole un luogo più sicuro per l’intera comunità scolastica. Lo scopo è quello di contribuire a mantenere le scuole aperte e a garantire la continuità della didattica in presenza, obiettivo ritenuto prioritario dallo stesso mondo della scuola e dalle famiglie toscane, in attesa di una più ampia copertura vaccinale”.

Lo screening a tappeto in tutte le scuole della Toscana, verrà posto in essere con la collaborazione delle Asl di competenza e la supervisione della Regione. L’adesione al progetto avviene su base volontaria, con gli Istituti che inviano un’apposita circolare alle famiglie per richiedere il consenso. “L’approvazione all’unanimità della mozione presentata dal gruppo Lega – aggiunge Tozzi che di recente aveva anche chiesto alla Giunta di potenziare il progetto 'Ti Accompagno' – è un segnale molto positivo per la Toscana, la riprova che mettendo da parte egoismi personali e di partito, possiamo lavorare e contribuire insieme, maggioranza e opposizione, al contenimento epidemico e alla costruzione dell’agognata ripresa economico-sociale”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - ufficio stampa