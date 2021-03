Deve espiare 3 anni per droga e rapina, arrestato a Volterra

A Volterra, i militari della locale carabinieri, nell’ambito di un servizio dedicato al controllo del territorio ed alla vigilanza e applicazione delle misure restrittive decretate dall’Autorità Giudiziaria, hanno tratto in arresto un 54enne . I carabinieri hanno rintracciato l’uomo, notificandogli un ordine di esecuzione per la carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Perugia in ordine ai reati di traffico di stupefacenti in concorso e rapina in concorso, commessi da giugno 2014 a marzo 2015 a Porto Recanati (MC) e Montegranaro (FM). Arrestato, è stato tradotto presso la Casa Circondariale di Pisa, dove espierà la pena della reclusione di anni 3, mesi 3 e giorni 9.