Duccio Dini, rinviata la prima udienza del processo di appello

Era prevista per oggi ma è stata rinviata al 24 marzo la prima udienza del processo di appello per la morte di Duccio Dini, il 29enne fiorentino che fu travolto e ucciso da un'auto impegnata in un inseguimento, il 10 giugno 2018.

La decisione del rinvio è stata presa dal presidente della corte che si è dichiarato incompatibile poiché la moglie, anche lei giudice, ha fatto parte del collegio del tribunale del riesame che nei giorni scorsi ha valutato un'istanza presentata da uno degli imputati. Il 24 marzo partirà dunque il processo, data nella quale verrà nominato un nuovo presidente.

Cinque condanne chiusero il processo di primo grado, una a 25 anni e due mesi, quattro a 24 anni e due assoluzioni. Per tutti l'accusa era di omicidio volontario con dolo eventuale. A presentare ricorso in appello sono stati la procura di Firenze per i due imputati assolti, i legali dei condannati e anche le parti civili, ai fini del risarcimento.