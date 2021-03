Genitori di Renzi a processo per bancarotta e fatture false, udienza a giugno

Rinvio a giudizio per 16 persone tra cui i genitori dell'ex premier Matteo Renzi, Tiziano Renzi e Laura Bovoli. L'udienza preliminare per il fallimento di tre cooperative (la Delivery Service Italia, Europe Service e Marmodiv) ha portato anche al patteggiamento a 6 mesi di reclusione per l'imprenditore ligure Mariano Massone, accusato di bancarotta fraudolenta. Nel febbraio del 2019 Massone fu arrestato ai domiciliari insieme ai genitori dell'ex premier. Un altro imputato è deceduto durante il periodo che ha portato all'udienza preliminare.

La prima udienza sarà fissata l'1 giugno. Secondo le indagini della guardia di finanza, i Renzi avrebbero amministrato di fatto le cooperative indagate, tramite persone di fiducia o esponendosi per condizionare le decisioni di tali società. I legali di Renzi e Bovoli reputano le accuse infondate: "È emersa già dalle carte la prova della infondatezza del castello accusatorio, il cui accertamento necessariamente dovrà avvenire in dibattimento. Confidiamo quindi di poter confutare la tesi inquisitoria in tale sede".