Luce a Scandicci, da Silfi l’impianto temporaneo Pieve-Castelpulci

Entro il mese di marzo 2021 torna l’illuminazione pubblica in via Pisana, nel tratto compreso tra le vie della Pieve e Castelpulci, dove il vecchio impianto è fuori uso a causa di un guasto. L’Amministrazione ha infatti affidato a Silfi Società illuminazione Firenze e servizi smartcity Spa (di cui il Comune di Scandicci è socio), la realizzazione di un impianto temporaneo per il periodo necessario alla progettazione e alla messa in opera dell’illuminazione definitiva da parte degli uffici tecnici comunali. Dalle prime settimane di primavera in quel tratto di strada Silfi Spa installerà dunque una serie di lampioni temporanei con plinti in cemento come basamenti, posizionati oltre la carreggiata sul lato in direzione di Firenze (dunque sul fronte opposto rispetto al vecchio impianto non funzionante); il posizionamento in linea dei pali temporanei lungo quel tratto di via Pisana avrà un’interruzione in corrispondenza con l’incrocio con via Michelassi. L’importo per l’installazione dell’impianto provvisorio ammonta a 8.093 euro iva inclusa.

“L’illuminazione pubblica nel tratto di via Pisana tra via della Pieve e via Castelpulci tornerà al più presto, grazie all’impegno e alla collaborazione tra Silfi e il Comune – dice il Vicesindaco e assessore alle Opere pubbliche Andrea Giorgi – questa soluzione temporanea sarà particolarmente importante per gli automobilisti, per i pedoni e per tutti gli utenti della strada, e al tempo stesso consentirà ai nostri uffici di progettare al meglio la riqualificazione definitiva dell’illuminazione della zona, dopo il guasto che ha messo fuori uso l’impianto precedente ormai vetusto”.

La vecchia illuminazione pubblica nel tratto di via Pisana tra le vie della Pieve e Castelpulci, con i lampioni posizionati sul fronte strada della corsia in direzione Lastra a Signa, ha smesso di funzionare nei mesi scorsi a causa di un guasto. A seguito di sopralluoghi e di verifiche in loco i tecnici del Comune hanno constatato l’impossibilità di ripristinare l’impianto a causa dell’età e del posizionamento dei diversi componenti, ragione per cui è stato avviato l’iter per il progetto di riqualificazione dell’illuminazione che tuttavia necessità di un tempo superiore a quello invece richiesto per un intervento di manutenzione.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio stampa