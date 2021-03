Mugello, campagna per promuovere i nidi d'infanzia

Perché iscrivere i propri figli ai nidi del Mugello? Perché sono servizi di qualità, a misura di bambino e di famiglia. Come recita la campagna promozionale che lancia sul territorio l'Unione dei Comuni del Mugello, i nidi d'infanzia sono “sicuri, convenienti, di qualità”. Il messaggio è riportato in manifesti, cartoline e spot. L'iniziativa è realizzata nell'ambito del P.E.Z - Progetto Educativo Zonale - della Regione Toscana Zona Mugello.

Nella fascia 0-3 anni il Mugello conta 18 servizi educativi tra nidi d'infanzia e centri bambini e famiglie, per un totale di 505 posti-nido. Un sistema territoriale articolato e diversificato di servizi (a tempo corto e lungo), gestiti dai Comuni e da privati (autorizzati e accreditati). Particolare attenzione è posta alla qualità dell’offerta, come più volte riconosciuto dalle indagini della Regione e confermato nelle valutazioni delle stesse famiglie mugellane.

Al nido, come si ricorda nella “Carta dei Servizi Educativi 0-6 della Zona del Mugello”, realizzata sempre dall'Unione, le bambine e i bambini “costruiscono la propria identità, diventano autonomi ed entrano in relazione con altri bambini e altri adulti”. “Una crescita che avviene in spazi sicuri e progettati per la loro età, in percorsi educativi stimolanti che promuovono lo sviluppo armonico e il benessere - dichiara l'assessore Stefano Passiatore -. I servizi presenti negli 8 comuni mugellani vanno concretamente incontro alle esigenze delle famiglie, con rette più basse che in passato e favoriscono la conciliazione dei tempi vita e lavoro”. L'assessore Passiatore aggiunge: “Negli anni il Mugello, con risorse dirette dei Comuni e finanziamenti regionali, ha investito notevolmente sull'offerta, per ampliarla e diversificarla, e sulla qualità, per accrescerla. Il nostro territorio è da sempre attento ai bisogni dei bambini e delle famiglie e, grazie a una storia che parte da lontano e continua nel tempo, oggi riesce a dare un servizio ampio e diffuso”.