Nuova sede a Pisa per la Libreria Pellegrini

L’assessore al commercio a Pisa Paolo Pesciatini ha preso parte nei giorni scorsi all’inaugurazione della nuova sede della “Libreria Pellegrini” di Angelo Chiani e Massimo Trocchi, in via San Frediano 10, nel centro storico cittadino.

«Il fatto che due imprenditori – dichiara Pesciatini – nonostante l’incertezza che l’emergenza Coronavirus porta con sé, abbiano deciso di investire per rinnovare la propria attività e lo abbiano fatto puntando sulla cultura è sicuramente una buona notizia e un segnale di speranza per tutta la città. A loro faccio quindi il mio ‘In bocca al lupo’. La nostra amministrazione, da parte sua, continuerà a garantire il massimo impegno per sostenere il tessuto commerciale cittadino che continua soffrire le conseguenze del perdurare della crisi pandemica».

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa