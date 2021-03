Pescia, sei farmacie con punto Cup attivo

Ci sono importanti novità per il servizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie nel territorio comunale di Pescia.

Come fa sapere la Usl Centro Toscana, sono stati aggiornati gli elenchi delle farmacie dove c’è un punto Cup attivo e quindi dove è possibile fare le prenotazioni sanitarie previste per visite e esami.

L’elenco viene aggiornato periodicamente, ogni volta che una farmacia completa la formazione per questo servizio e riceve quindi le credenziali di accesso al Cup 2.0.

Fra le 29 farmacie che compongono attualmente il distretto della Valdinievole, sul territorio comunale di Pescia ci sono: la farmacia Sansoni di piazza Mazzini 54, la Bertolai di via Alberghi 24, la del Duomo in viale Europa 92, la del Vecchio Mercato in via Amendola 129-131, la Lavorini in piazza Mazzini 83-85, la Morganti in via Lucchese 154.

Sul sito www.uslcentro.toscana.it ci sono tutte le informazioni sul servizio di prenotazione di visite e esami.

Fonte: Comune di Pescia