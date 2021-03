Santa Croce in lutto, è scomparso l'imprenditore Rino Gazzarrini

Santa Croce sull'Arno piange un altro imprenditore che se ne va. All'età di 83 anni è scomparso Rino Gazzarrini, conosciuto sia per la sua vita imprenditoriale sia per quella pubblica come amante della sua città e dello sport. Si trovava all'ospedale San Giuseppe di Empoli, dove è venuto a mancare.

Gazzarrini negli anni Sessanta fu anche tra i fondatori del Tennis Club Santa Croce, realtà florida che ha sede nel quartiere di Cerri. Inoltre per anni è stato dirigente dei Lupi Volley. È stato, come detto, anche un imprenditore noto: ha lavorato in conceria per moltissimi anni e la sua azienda è stata per molto tempo un punto di riferimento per l'universo conciario del distretto.

In molti stanno rivolgendo un pensiero a Gazzarrini in questo momento, anche il profilo Facebook dei Lupi ha messo un logo listato a lutto e espresso il proprio cordoglio.