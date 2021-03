Taglio Imu, Confartigianato Firenze: "Proposta concreta per riportare i fiorentini in centro"

“Una proposta concreta per riportare i fiorentini in centro e ripopolarlo”, così Confartigianato Firenze, per voce del suo presidente Alessandro Sorani, commenta positivamente la scelta del sindaco di Firenze Dario Nardella di tagliare l’Imu a chi affitta case per lunghi periodi. “Il cuore della città negli ultimi anni, è sotto gli occhi di tutti, si è spopolato per fare spazio agli affitti brevi. Incentivare con questa formula gli affitti lunghi vuol dire riportare le persone ad utilizzare tutti quei servizi legati all’economia dell’artigianato locale che ha vissuto una fortissima crisi, molto più che nelle aree periferiche. Allo stesso tempo - continua Sorani - sarà anche un modo per incentivare una presenza turisti che hanno una modalità diversa di fruire della nostra città, finalmente lontana dal mordi e fuggi”.

Fonte: Confartigianato Firenze - Ufficio Stampa