Vendita di alcolici a minorenne, chiuso per sette giorni minimarket a Firenze

Un minimarket di Firenze, in via Palazzuolo, è stato chiuso per sette giorni dalla polizia. Secondo gli investigatori, la mattina dell'8 marzo una ragazzina di 14 anni avrebbe acquistato una bottiglia di vodka nel minimarket e in seguito, sarebbe stata soccorsa in strada per aver accusato un malore dovuto dall'assunzione di alcol.

La sospensione della licenza di somministrazione di cibo e bevande è stata disposta dal questore per motivi di ordine e sicurezza pubblica.