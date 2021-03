Aeroporto di Firenze, Sinistra Italiana: "Nuova pista già bocciata"

"Leggiamo non senza sconcerto della volontà da parte di Toscana Aeroporti di andare avanti con il progetto della nuova pista dell'aeroporto, bocciato in tutte le sedi nonostante gli innumerevoli annunci di questi anni".

Lo afferma il coordinatore di Sinistra Italiana Sesto Fiorentino Enrico Solito.

"Apprendiamo dalla stampa che le intenzioni del privato che gestisce l'aeroporto non sono cambiate rispetto all'idea di realizzare una pista da 2400 metri che taglierebbe in due il territorio di Sesto, stravolgendo il Parco della Piana, cancellando le aree umide e contraddicendo trent'anni di pianificazione urbanistica - prosegue - Una volontà che si è schiantata contro la realtà dei fatti, contro decine e decine di prescrizioni, contro la tenace lotta dei Comuni e dei Comitati. Non riusciamo davvero ad immaginare in quale maniera il nuovo masterplan potrebbe superare la lunghissima lista di criticità evidenziate nel vecchio".

"Ci hanno provato in tutti i modi, cambiando le procedure, tentando forzature politiche e proponendo vie d'uscita fantasiose e hanno sempre fallito. Nella nostra città abbiamo ribaltato e cambiato il racconto di una storia che dicevano già scritta, rimettendo il futuro nelle mani dei sestesi che nel 2016 hanno fatto una scelta precisa - dice ancora Solito - Quella scelta difenderemo anche in futuro".

Fonte: Sinistra Italiana Sesto Fiorentino