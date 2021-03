Brucia rifiuti a Campi Bisenzio, denunciato imprenditore per smaltimento illecito

I Militari della Stazione CC Forestale di Ceppeto impegnati in un servizio di controllo del territorio, hanno notato una densa colonna di fumo di colore nero provenire dal resede di un immobile ad uso abitativo e commerciale sito in via Pistoiese nel Comune di Campi Bisenzio.

I Militari giunti sul posto, hanno notato una persona nelle immediate vicinanze del materiale che stava bruciando che veniva subito identificata. Il fumo si presentava denso di colore nero ed emanante un forte odore acre tipico della combustione di sostanze plastiche.

I Militari hanno accertato che nell’area oggetto della combustione era attivo un fuoco dove erano ancora visibili parti parzialmente combuste di mobilia rivestita in formica. Vicino al braciere era presente un vecchio mobile e dalla verifica e ispezione dei luoghi erano evidenti lavori di sgombero e ripulitura di un magazzino in uso alla persona identificata.

Nell’evidenza dei fatti al soggetto non restava che confermare la propria responsabilità dell’illecito e per questo è stato denunciato alla Procura della Repubblica in base al Testo Unico Ambientale (TUA) per smaltimento illecito di Rifiuti Speciali non pericolosi ed in base al Codice Penale per getto pericoloso di cose.