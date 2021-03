Se esiste un settore che non conosce crisi è quello della bellezza e del benessere. E forse oggi più che mai il desiderio di prestare molta più attenzione alla cura e alla bellezza personale risuona con più forza in ognuno di noi.

All'Accademia Santini a Empoli sono aperte le iscrizioni ai corsi professionali per diventare Parrucchieri o Estetiste.

Per chi sogna di lavorare nel mondo della moda o dello spettacolo o per chi desidera intraprendere una carriera professionale nel settore della bellezza e del benessere si spalanca un’interessante opportunità di carriera e successo, che passa attraverso un percorso di formazione avanzato che consente di ottenere qualifica o specializzazione riconosciute anche a livello europeo.

Quali sono i corsi Accademia Santini?

Nel mese di aprile 2021 ben 4 corsi in programma:

- Qualifica per parrucchiere

- Specializzazione per parrucchiere

- Qualifica estetista

- Specializzazione estetista

I corsi di Qualifica hanno durata biennale ed al termine del percorso, superato l’esame finale, permettono di ottenere il diploma di parrucchiere o estetista con la possibilità di lavorare in qualsiasi centro estetico o salone in tutta Europa.

I corsi di Specializzazione invece sono rivolti a chi già possiede una qualifica. Oltre a portare ad un livello specializzato le proprie competenze professionali, permette di ottenere l’abilitazione per diventare responsabile tecnico con la possibilità, in qualsiasi momento, di aprire un salone o un centro estetico in proprio. Questi due percorsi hanno una durata che va dai 7 ai 10 mesi di frequenza con esame finale.

"FORMAZIONE, TEORIA E TANTA PRATICA"

I percorsi di qualifica e specializzazione all’interno di Santini Academy Hair & Beauty, riconosciuta non solo a livello nazionale ma anche oltre confine come una delle strutture più all’avanguardia nel settore, si attestano di diritto ai massimi livelli.

La Scuola che proprio in questo 2021 festeggia il suo 30° anniversario si pone tra gli obiettivi primari la valorizzazione dei propri studenti puntando allo sviluppo personale e alle potenzialità di ognuno, mettendoli al centro del progetto affinché possano sviluppare il proprio estro e liberare il loro infinito bagaglio creativo. E questo grazie al supporto di un nutrito staff di docenti qualificati e con comprovata esperienza nel settore.

I percorsi si sviluppano in maniera equilibrata, alternando con efficacia le indispensabili ore di teoria che permettono di affrontare la tanta pratica in laboratorio con approccio professionale.

La grande e modernissima struttura di Via Vico a Empoli infatti, costruita su misura, ospita ben 7 aule di formazione con spazi appositamente dedicati alla pratica che permettono agli studenti di toccare con mano un ambiente professionale come quello che poi troveranno nei vari luoghi di lavoro.

Il Centro Benessere e il Salone all’interno della struttura completano e rendono il quadro ottimale regalando a tutti gli studenti l’opportunità di vivere l’esperienza che sognano sin dai primi giorni di scuola.

Stage e opportunità di ribalta

Tutti i percorsi di formazione, di qualifica e di specializzazione, prevedono un numero di ore obbligatorio di stage.

Il 30% delle ore totali di ogni corso è infatti destinato all’esperienza di stage che ogni studente dovrà sostenere in un salone o centro estetico. Attività di estrema importanza che solitamente apre le porte ad un’assunzione.

La Santini Academy, con 30 anni di presenza sul mercato ha vantato e vanta collaborazioni importanti e continuative con il mondo dello spettacolo, della moda e dello sport. Spesso al centro di iniziative mondane e culturali offre ai propri studenti l’opportunità di salire alla ribalta.

- Trucco e parrucco dietro le quinte di set cinematografici

- Shooting fotografici

- Sfilate di moda

- Eventi ed esibizioni pubbliche

Queste sono alcune delle circostanze in cui i talentuosi studenti dell’Accademia sono chiamati con il tempo a confrontarsi. Opportunità ed occasioni imperdibili per crescere professionalmente.

L’offerta formativa in Accademia Santini inoltre prevede: corsi di aggiornamento per estetista (20 ore obbligatorio) ed il percorso 150 ore parrucchiere per ‘abilitazione all’esercizio autonomo della professione

Oltre ad un completo catalogo di corsi privati:

- Taglio uomo e donna base ed avanzati

- Colore uomo e donna avanzato

- Barber professionale

- Make-up base e avanzato

- Nail artist base e avanzato

- Corsi personalizzati Beauty and Hair

Santini Hair & Beauty Academy

Via Gian Battista Vico, 69

50053 Empoli FI

Tel. +39 0571 73147

www.isantini.it

info@isantini.it