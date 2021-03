Disturbi alimentari, consulenze gratuite dalla Misericordia di Empoli

Durante l’emergenza sanitaria da Coronavirus i disturbi del comportamento alimentare sono cresciuti del 30%, colpendo anche i minori tra i 10 e i 12 anni. Isolamento, angoscia, tensioni familiari, il drastico cambiamento delle dinamiche quotidiane e dello stile di vita, hanno causato un aumento di nuovi casi di anoressia o bulimia nervosa, e del binge eating disorder (disturbo da alimentazione incontrollata), ma anche un aggravamento di quelli preesistenti. Intervenire tempestivamente è fondamentale, perché, se non trattati adeguatamente, questi disturbi aumentano il rischio di danni permanenti a carico di tutti gli organi e apparati dell’organismo, portando persino alla morte nei casi più gravi.

Per fornire assistenza a coloro che soffrono di queste patologie e ai loro familiari, la Misericordia di Empoli ha organizzato l’iniziativa “Corpo & Mente. Curiamoli insieme”, offrendo consulenze psicologiche e nutrizionali gratuite alla cittadinanza.

A partire da lunedì 15 marzo, in cui si celebra la Giornata Nazionale del Fiocchetto Lilla dedicata ai disturbi del comportamento alimentare, e fino alla fine del mese, sarà possibile usufruire del servizio svolto dai professionisti che operano presso gli Ambulatori medici specialistici e il Consultorio della Misericordia, in Via Cavour 43/b a Empoli. Il lunedì mattina, nelle giornate del 15, 22 e 29 marzo, i cittadini potranno ricevere la consulenza gratuita del Dott. Matteo Ignesti, Psicologo Psicoterapeuta, presso agli Ambulatori, fissando un appuntamento allo 0571-534915; nella mattina di giovedì 18 e 25 marzo, invece, sarà possibile incontrare la Dott.ssa Margherita Sani, Psicologa Psicoterapeuta, presso il Consultorio, prenotando allo 0571-725062.

Nel caso in cui la consulenza psicologica evidenzi l’esigenza di una valutazione nutrizionale, l’utente potrà prenotare inoltre un incontro gratuito con la Dott.ssa Benedetta Puccetti, Dietista presso gli Ambulatori di Via Cavour.

Con questa iniziativa l’Arciconfraternita testimonia ancora una volta la propria vicinanza alla popolazione, fornendo risposte concrete, sia sul piano sociale, che sanitario, alle varie conseguenze della pandemia da Covid-19.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli