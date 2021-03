Fermati con oltre 100 euro di vestiti non pagati: due minorenni denunciati a Pisa

Ieri due minorenni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze per tentato furto aggravato. È successo a Pisa quando, nel tardo pomeriggio, una volante della polizia è intervenuta in Corso Italia presso il negozio di abbigliamento H&M. Poco prima due minorenni erano stati fermati dall'addetto alla vigilanza del negozio, in quanto avevano omesso il pagamento di alcuni capi di abbigliamento, per un importo di circa 110 euro.

I giovani sono stati accompagnati in Questura e affidati ai genitori.