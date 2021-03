Festa della Donna, FdI Valdera dona oltre 500 mazzetti di mimosa

Celebrare le donne e, soprattutto, invitare i cittadini a riflettere sulle discriminazioni che tutt’oggi alcune di esse si trovano a dover subire quotidianamente. Con questi scopi i circoli di Fratelli d’Italia della Valdera, in occasione della ricorrenza dell’8 marzo, hanno donato oltre 500 mazzetti di mimosa alle donne: partendo da Capannoli e Terricciola fino a Pontedera e Calcinaia. Questo grazie alla massiccia mobilitazione dei militanti del partito stesso.

Si è trattato di un’occasione per omaggiare le donne e smuovere le coscienze ponendo l'attenzione su quei temi e problemi che sottolineano la mancanza di tutela nei confronti di quest’ultime. Celebrazioni e ricorrenze sono importanti ma non servono a niente se a queste non seguono cambiamenti reali e misure concrete. Sono purtroppo ancora diffusi comportamenti discriminatori sul luogo di lavoro fondati su motivi relativi al sesso, allo stato di gravidanza o alla maternità. Questa discriminazione può assumere molteplici forme, tra le quali - ma non solo - disparità salariali ingiustificate o licenziamenti arbitrari. La situazione generale conseguente alla pandemia inoltre ha provocato un aumento della violenza contro le donne, anche in ambito domestico.

Per dare un significato alle celebrazioni annuali e, soprattutto, affinché il problema venga definitivamente abbattuto, occorre educare le future generazioni al rispetto delle donne.

Matteo Bagnoli, Daniela Luperini e Matteo Arcenni - Fratelli d’Italia