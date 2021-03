Formazione per futuri Vigili del Fuoco: prova ginnica alla ASD Pro Sport

Nei primi giorni di marzo gli allievi vigili del fuoco del 89° Corso hanno sostenuto la prova ginnica che rientra nel percorso formativo per conseguire la nomina a vigile del Fuoco.

Lo sport è da sempre il motore trainante dell’attività del vigile del fuoco e in passato nomi noti hanno alimentato il medagliere delle Fiamme Rosse, ma ciò che è poco conosciuto è che per poter superare gli esami previsti nel percorso addestrativo bisogna avere una adeguata preparazione tecnica e sportiva.

Ormai da diversi anni si susseguono i corsi di allievi Vigili del Fuoco presso il Polo didattico della Toscana precisamente il Distaccamento di Fi-Ovest (vicino al viadotto dell’indiano). L’esigenza di disporre una adeguata struttura di atletica è stata superata grazie alla collaborazione con la ASD Pro Sport ed anche al supporto dell’ufficio sportivo del Comune di Firenze; difatti l’ASD Pro Sport ha messo a disposizione il proprio campo di atletica in Via del Filarete e durante tutto il mese di febbraio la Presidenza della società sportiva ha anche messo a disposizione i propri preparatori atletici per garantire una elevata preparazione degli allievi VVF del Polo Toscana.

Un ringraziamento veramente sentito da parte di tutto lo staff didattico e della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco Toscana va al Comune di Firenze, al quartiere 4 ed al Presidente della ASD Pro Sport il Sig. Rinaldo Calcini che è stato il promotore di questa iniziativa. Gli Allievi dell’89° Corso hanno accolto i consigli forniti con grande entusiasmo, consapevoli dell’enorme opportunità che hanno avuto nell’allenarsi con professionisti del settore.

Fonte: Vigili del fuoco - Ufficio stampa