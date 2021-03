"La scuola Makarenko non deve chiudere": presidio Cgil-Uil in piazza Matteotti

Per sabato 13 marzo, dalle ore 11 alle ore 13, in piazza Matteotti a Scandicci davanti alla Fabbrica dei Saperi, si danno appuntamento lavoratrici, educatrici, operatori del Comune di Scandicci insieme alle mamme, ai babbi ed a semplici cittadini che manifesteranno perché la scuola Makarenko non chiuda.

Come già annunciato, le rappresentanze sindacali di RSU, FP CGIL, UIL FPL ed il Comitato cittadino Salviamo la Makarenko daranno vita ad un presidio, nel rispetto delle distanze e delle precauzioni anti Covid, per continuare a ribadire in modo forte e determinato che la scuola Makarenko non deve chiudere, e che l’amministrazione comunale dovrà sentire finalmente la voce della protesta che diventa sempre più forte e composita.

Fonte: Cgil Firenze - Ufficio stampa