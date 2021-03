Mense a filiera corta incentivate, la Consulta ferma il provvedimento

Una recente sentenza della Corte Costituzionale, accogliendo un ricorso presentato dalla presidenza del Consiglio dei ministri, ha giudicato illegittimi gli articoli 2, 3 e 4 della normativa della Regione Toscana, approvata da Consiglio regionale nel 2019, che incentiva l’introduzione dei prodotti a chilometri zero nelle mense scolastiche.

Questa la posizione di Maurizio Magi di Filcams Cgil Firenze: “Sosteniamo da tempo che nelle mense scolastiche occorra portare avanti una politica di qualità del cibo anche con prodotti di filiera corta che sostengano anche i tanti piccoli produttori della nostra regione. Il pronunciamento della Corte costituzionale in merito alla legge regionale che si proponeva questi obiettivi non mette assolutamente in discussione la possibilità di perseguirli e di realizzarli, piuttosto entra nel merito di come farlo.

E a nostro parere lo sviluppo del territorio con filiere corte e di prossimità, la qualità del servizio e quella del lavoro potranno essere più efficacemente concretizzate attraverso un rinnovato sistema di gestione pubblico delle mense scolastiche come ben dimostrano i modelli di questo tipo presenti anche nella nostra provincia. Riprendere il controllo pubblico di un servizio così rilevante significa infatti coniugare qualità del servizio e qualità del lavoro restituendo al territorio la centralità dovuta”.