Niccolò Ciatti, Ceccardi (Lega): "Europa assicuri alla giustizia italiana gli assassini"

“La Commissione Europea deve impegnarsi per garantire l'estradizione degli assassini di Niccolò Ciatti. Una tragedia che ancora rimane scolpita nella nostra memoria dopo aver scosso l’intera città e che ancora attende che la giustizia faccia il proprio corso. Per questo ho presentato una interrogazione alla Commissione Europea perché venga fatto il possibile per assicurare alla giustizia italiana i colpevoli di questo brutale omicidio. Dopo l’arresto a Strasburgo nelle scorse settimane di Movsar Magomedov, un terzo ceceno autore dell’omicidio è infatti ancora a piede libero non essendo stato rintracciato, al momento, dalle autorità di polizia francesi. Il 12 agosto 2017 il giovane Niccolò Ciatti perse la vita in una discoteca di Lloret de Mar in Spagna. Tutti noi ricordiamo con dolore quelle drammatiche immagini e vogliamo che le Istituzioni Europee collaborino con il nostro Paese affinché venga fatta giustizia per tutta la nostra comunità e per la famiglia della vittima”.

Così in una nota l’europarlamentare della Lega Susanna Ceccardi.