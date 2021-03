Portò droga in carcere, chiesto patteggiamento a 3 anni per la madre del detenuto montelupino

La madre del detenuto 24enne di Montelupo Fiorentino scoperta a introdurre droga nel carcere Mario Gozzini di Firenze ha chiesto di patteggiare una condanna a tre anni. Il gip si pronuncerà il prossimo 8 aprile.

La donna fu arrestata il 14 febbraio scorso mentre era in colloquio con il figlio, in carcere per l'aggressione all'Ambrogiana del 2017 a Montelupo Fiorentino. Dopo un periodo in carcere, la donna si trova adesso agli arresti domiciliari, a seguito di una richiesta avanzata dal suo legale e accolta dal giudice.

La procura ha avuto un parere favorevole alla richiesta della difesa.