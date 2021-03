Riduzione affitti per esercizi commerciali, Vannucci e Fratoni (Pd): "Governo intervenga"

“Attivarsi subito nei confronti del Governo, avanzando la questione anche in Conferenza delle Regioni, perché si cerchino ulteriori misure dirette alla riduzione degli affitti degli esercizi commerciali, con particolare riferimento alle aree a maggiore criticità, da attuarsi tramite un percorso di detassazione rivolto ai proprietari di detti immobili, a partire dall’IMU”. E’ quanto chiedono i consiglieri del Partito Democratico a Palazzo del Pegaso Andrea Vannucci e Federica Fratoni con una mozione presentata oggi “In merito a ulteriori misure dirette alla riduzione degli affitti per esercizi commerciali, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da maggiori criticità”.

“Per far fronte all'emergenza Coronavirus – spiegano i consiglieri – il Governo ha adottato numerose misure straordinarie per prevenirne ed arginarne l'espansione e gli effetti sul sistema economico. Un complesso organico di provvedimenti d'urgenza finalizzati a sostenere famiglie, lavoratori e imprese tra i quali il “bonus affitti” che ha disposto l'esenzione dall'IMU 2020 per numerose categorie di immobili produttivi, con particolare riferimento ai settori maggiormente colpiti dalla crisi. Con la legge di bilancio 2021 si prevedono l’esenzione dalla prima rata dell'IMU 2021 per gli immobili dove si svolgono specifiche attività connesse ai settori del turismo, della ricettività alberghiera e degli spettacoli, e contestualmente si contemplano l’incremento dell'apposito Fondo di ristoro destinato ai comuni. Molte amministrazioni comunali che hanno flussi turistici elevati accanto a questa misura statale hanno previsto una riduzione dei canoni degli affitti commerciali con l’introduzione di una aliquota IMU specifica per quei locatori che provvedano a ridurre, mediante modifica del contratto, il canone di locazione mensile”.

“Chiediamo alla Giunta di attivarsi quanto prima – prosegue Vannucci –, non possiamo procedere ancora con misure emergenziali e di breve periodo, è quantomai opportuno mettere in atto misure strutturali, perlomeno per il medio periodo, che prevedano l’abbattimento del costo degli affitti anche attraverso interventi compensativi di natura fiscale finalizzati ad esonerare i proprietari dal pagamento di alcune tipologie di imposizione come ad esempio l’IMU. Nelle città vediamo quotidianamente abbassarsi le saracinesche di botteghe e attività anche storiche, senza parlare di realtà caratterizzate da contesti economici in difficoltà e per questo già alle prese con la gestione di situazioni complesse”.

“L'atto presentato ha lo scopo di porre all'attenzione della Giunta, e del Governo, un tema estremamente urgente – spiega Fratoni - che è stato posto all'attenzione, fra gli altri, dal Presidente della Camera di Commercio di Firenze Leonardo Bassilichi. Mentre le chiusure indotte dalle restrizioni stanno penalizzando fortemente gli incassi delle imprese, i costi fissi continuano a correre. Il nuovo "Decreto Sostegni" in via di definizione deve contenere misure adeguate a partire, come già previsto nel primo "Decreto Ristori" di un anno fa, da forme di defiscalizzazione sulla tassazione locale. Questo può rappresentare un aiuto concreto e immediato per sostenere un tessuto produttivo, e di servizi, che rischiamo di perdere irrimediabilmente".

Fonte: Ufficio stampa